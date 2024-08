O 25º Entroido de Verán chega ao ritmo de Coti

Redondela comezou a conta atrás para o 25º Entroido de Verán, unha das citas máis agardadas da programación estival da provincia. Será o sábado 24 de agosto e ofrecerá un intenso programa de actividades para públicos de todas as idades. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destaca que a intención do Concello redondelán é ofrecer unha programación “que teña en conta tanto ao público infantil e familiar como á mocidade e público adulto, por iso os nenos teñen o seu propio espazo con actividades específicas”. Desde as concellarías de Turismo e Cultura, que dirixe Rita Pérez Táboas, faise unha aposta polos grupos locais e galegos con concertos de Uxía Lambona e Javi Maneiro, ademais dos picadiscos redondeláns Rodri Vegas, Carlos González, Borja Rúa e o porriñés Samu Peixe. O prato forte será o concerto de Coti.

As actividades no recinto do Campo da Feira comezarán ás 20.00 horas coa sesión DJ a cargo de Carlos González e Borja Rúa. Ás 21.30 comezará a xa tradicional Gala Drag. A bailarina e coreógrafa Hurakan Bastida será a presentadora deste evento que repartirá 1.800 euros en premios. Finalizada a gala comezarán os concertos. O primeiro en subir ao escenario ás 23.00 horas será Javi Maneiro. O artista, vocalista de grupos como Heredeiros da Crus ou Jabón Blue, fará vibrar ao público co seu rock. Ás 0.30 horas será a quenda de Coti. O músico arxentino, coñecido en América Latina e España por temas como “Antes que ver el sol”, “Nada fue un error” ou “Otra vez”, xa consolidado como un creador de éxitos, é recoñecido en todo o mundo pola popularidade e a repercusión das súas cancións, con letras e melodías inesquecibles. Os Djs Samu Peixe e Rodri Veigas serán os encargados de pechar a festa cunha sesión que comezará ás 02.15 e rematará ás 04.00 horas.