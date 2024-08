Música & Románico despediuse con Boroa

Un ano máis música e arquitectura foron da man en Tomiño grazas ao ciclo Música&Románico, que permitiu achegar á comunidade o seu patrimonio de maneira orixinal e única, despedíndose ao son das gaitas de Boroa.

Este ciclo, moi aclamado por un público cada vez maior, fai un gran labor patrimonial e cultural, tal e como sinalou a alcaldesa de Tomiño, Sandra González, “Música&Románico ofrece unha oportunidade única para resaltar e desfrutar da nosa riqueza patrimonial dunha maneira especial. Enche o noso verán de lecer e cultura, poñendo de relevo tamén o noso patrimonio e gozando del dun xeito diferente”.

Nestas citas de balde, o público tivo a oportunidade de desfrutar durante catro xornadas dunha oferta variada, que comezou o 5 de xullo baixo a batuta de Tor na Igrexa de Santa María de Tebra.

A agrupación encargada de pechar esta iniciativa, na que música e arquitectura se funden cun mesmo fin, foron Boroa, que fascinaron aos asistentes que se atopaban na Igrexa de San Salvador de Tebra cos súa versatilidade coa gaita. Sendo estes afortunados os últimos en escoitar as notas musicais nun dos templos do século XII que acolleron esta edición 2024 do Música&Románico.