“‘Momento de saír’ fala da necesidade das relacións e dos amores seren libres”

Roberto Cordovani é un intérprete paulista que chegou a Galicia nos anos 80, fuxindo da ditadura. Entre outros recoñecementos, Cordovani ten sido escollido Mellor actor de Londres, e de Madrid no Festival de Outono. Dirixiu un espectáculo para o CDG e traballou no Festival de Edimburgo. Agora atópase inmerso no proceso de creación do filme “Momento de saír” que, a cabalo entre a súa casa de Mondariz e as localizacións naturais de Covelo e a Paradanta, aborda as problemáticas da violencia intraxénero nas relacións homosexuais masculinas, e a falta de estruturas de auxilio no rural galego.

–“Momento de saír” é un proxecto pioneiro na medida en que vén a abrir a conversa social sobre un tema coma o da violencia intraxénero, que non se fala. Como se sinte perante iso?

–É unha grande responsabilidade. A miña personaxe, Samuel, que é de São Paulo, coma min, estuda linguas, está a facer un mestrado na Universidade de Vigo, e vai vivir en Mondariz. Alí comeza unha relación online cun home Sateré-Mawé, que logo de 2 anos resolve ir á Galiza por sorpresa a visitar a Samuel. Pouco a pouco xorden os problemas, o terrorismo familiar e a violencia literal. Samuel queda en coma durante un mes por unha malleira. Ao saír do coma con secuelas, descóbrese refén do seu abusador, que agora tamén é o seu coidador. Aí comeza un drama que ten que ver con canto o rural está sen estrutura para socorrer este tipo de problemas. Atopámonos con hospitais que non teñen UCI, que están a máis de 60 quilómetros de distancia… Porque é así: se a problemática desta historia eu a colocase nunha capital como Barcelona, todo se resolvería de modo moi distinto: rápido, con asistencia social… Mais no rural… É unha responsabilidade facer este filme, para tocarmos en varias cuestións: a falta de estrutura, o problema das relacións afectivas… Creo que será unha película que teña visibilidade, que chame a atención, principalmente das asociacións LGBTIQA+, que necesitan políticas emerxenciais, políticas non só de facer festas ou cousas puntuais, senón ter casas de acollemento; porque as casas de acollemento para mulleres vítimas de violencia de xénero non atenden casos de homosexuais, a non ser que sexan mulleres. E hai moita xente no rural con problemas deste tipo.

–A súa historia acontece en Mondariz. Cal é a súa relación coa comarca da Paradanta?

–A partir do ano 92 merquei unha finca en Mondariz, e dende aquela a miña ligazón coa Paradanta é moi forte. Todos os meus espectáculos acontecen dende a miña casa no Porrón, movido por tantas influencias boas. Dirixín tamén unha compañía na Cañiza no 2003 e 2004, a Arela das artes, e teño intención de rodar a longametraxe Momento de saír dende a miña casa. Estou a seleccionar lugares, porque o filme vai acontecer nun 70% na Galiza rural, no Condado-Paradanta. Terá tamén escenas en Minas Gerais, concretamente en Belo Horizonte ou Ouro Preto; e tamén en São Paulo e Manaus. Entón é un filme que vai mesturar o portugués do Brasil, o galego e a lingua indíxena Sateré-Mawé, porque unha personaxe pertence a ese pobo, pero tamén falará o portugués e aprenderá o galego durante a historia.

–Que descubriu durante o proceso de documentación coa súa equipa?

–Segundo a Universidade de Michigan, en EE UU, o 75% das agresións entre parellas son de lesbianas. Despois vén unha porcentaxe un pouco máis baixa de heterosexuais, e despois os homosexuais homes, que rondan un 40%, máis ou menos. Creo que en Brasil serán similares, ou na Galiza, ou en España, ou en Portugal...

–Cre que as mulleres agreden máis?

–Non. Creo que os homes non se vitimizan, teñen vergoña, e son recibidos con hostilidade se denuncian.

–Que é para vostede o máis importante do filme?

–O momento no que un se decata de que ten que saír: non depender de organismos, non depender de parellas… Hai que saír, hai que romper determinados cárceres, mesmo que isto traia outros problemas. O máis importante é o momento de crear situacións nas nosas vidas de simplicidade, de sinxeleza. Porque cando somos simples, sinxelos, parece que o mundo queda máis transparente. Entón, non nos envolvermos con este frenesí que ten esa sociedade virtual que nos corrompe. “Momento de saír” fala da necesidade das relacións e dos amores seren libres. Non hai que negociar a delicadeza, o afecto… Porque o afecto, no masculino, é moi complicado. Hai homes que nin conseguen ser afectuosos coa nai, canto máis coa parella.

–Por que escolleu Covelo como escenario de rodaxe?

–Porque o alcalde, Pablo, foi o primeiro en abrir as portas do Concello en termos de axudas concretas, tanto de cartos como de apoio loxístico. Desprazámonos no seu propio coche por recunchos de Covelo á procura de localizacións, e é un escenario de natureza fantástico. O mundo precisa coñecelo.

–Está a atopar algún reto no avance do proxecto?

–Conto cunha equipa fantástica no filme, entre os que destaco e agradezo a Alejandro Outerelo e Giovanni Peixoto. Pero necesitamos conseguir máis apoios. Gustaríame atopar unha produtora galega que queira unirse a min e á miña produtora no Brasil.