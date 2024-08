Gondocultura enche agosto de música e festa

O mes de agosto comezou, en Gondomar, acumulando forzas para o que está por vir. É por iso que onte tivo lugar un “showcooking” no que cociña e teatro se mesturaron no antigo matadoiro.

E con todo o mundo avituallado para esta carreira de ocio, hoxe chega o momento de comezar a queimar co concerto de Ardelume, que ás 22:30 porá a bailar á Praza Paradela.

Mañá, no Torreiro dos Remedios, unha vez aberto o apetito co baile, a XXI Festa das Delicias de Porco de Couso permitirá a todos e todas as asistente repoñer forzas e disfrutar coa familia e as amizades dunha xornada agradable de gastronomía, música e comunidade.

Próxima semana

A semana vindeira comeza a programación pisando forte, co entroido de verán de Vincios que vén para preceder ao grande entroido de verán de Gondomar, e que comezará ás 16:00 no torreiro de Santa Lucía.

Do 15 ao 17 celébranse as Festas de San Roque en Morgadáns, das que se recomenda especialmente a Parranda de San Roque que o día 16 ás 10:00 terá lugar na Praza Paradela.

Tamén o día 15, en San Bieito, inaugurarase a Praza Manuel Alonso ás 22:00, seguido dun concerto do grupo De Vacas ás 22:30.

O día 18 chega o prato máis forte do mes, cun entroido de verán que poboará Gondomar de cor dende as 11:00 ata as 23:00. Ás 19:00 será especialmente colorida a festa Holi, que consiste no lanzamento de pó de cores entre as persoas que participan, a que encherá a vila de alegría.

Para pechar o mes, o día 20 a Praza Paradela acollerá a partir das 19:00 unha xornada de Cultura Urbana, que se trasladará ao auditorio Lois Tobío en caso de choiva.

Entre o 24 e o 26 terán lugar en Donas as festas “Dulce Nombre de Jesús”, e o 31 ás 22:30, Son da Taberna despedirá o mes co seu concerto na Praza Rosalía de Castro.