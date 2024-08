“Flota como Poidas” volve mañá a Nigrán

“Flota como Poidas”, a competición de artefactos flotantes máis singular da bisbarra, poderá verse mañá ás 19:30 horas desde a ponte de Ramallosa, no río Miñor. A recollida de dorsais será no punto de saída de 17.00 a 19.00 horas. O evento, como é habitual, coincidirá coa celebración da festa de comerciantes “Portobello”, organizada coa asociación de empresarios Ovalmi. Haberá inchables acuáticos para a cativada, e o Concello abrirá o parking gratuíto de A Ramallosa entre as 11:00 e as 22:00 para favorecer a asistencia.