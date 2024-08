A Escola Denis Suárez eleva o deporte ao compromiso social

No ano 2018 nacía a Escola de Fútbol Denis Suárez cun propósito claro, ir máis aló do fútbol e facer do deporte unha ferramenta que posibilite recursos para mellorar o día a día das nenas e nenos en situación de vulnerabilidade. O exitoso futbolista xogador do Celta de Vigo e agora do Vilarreal quería que os seus triunfos revertisen na sociedade e así o fixo. Comezou por unha escola de fútbol que ía medrando conforme ían implantando actividades formativas e aumentaban o seu comprimo social.

O obxectivo conseguiuse tan rápido e con tanto éxito que en marzo do pasado ano constituiron a Fundación Denis Suárez para ter máis capacidade e non deixar de cumprir os soños sociais do futbolista nado en Salceda de Caselas.

O Club de Fútbol que hoxe forma parte da fundación asociouse ao GDR Terra e Auga porque crían que establecer alianzas no territorio do Condado Paradanta e Salceda de Caselas era indispensable e porque ademais estaban unidos polo compromiso coa mellora da calidade de vida das persoas destes dez concellos. Unha vez asociados atoparon no GDR Terra e Auga un apoio fundamental para obter información e asesoramenteo para desenvolver proxectos.

A fundación sostense en tres piares, o deportivo, o social e o formativo. A canteira das escolas deportivas nutridas con 210 nenas e nenos de 4 a 18 anos que adestran en Penedo Redondo dan forma ao fin deportivo da fundación. Agora mesmo todas as prazas están cubertas pero se calquera nena ou neno quere entrar pode contactar para que o avalíen. O campus deportivo no que este ano partiparon 80 nenas e nenos completan o seu compromiso co deporte pero sempre cun oco para promover unha sociedade en igualdade e por iso reservan prazas para familias con situacións socioeconómicas desfavorables. Configurarse como fundación deulle a entidade xurídica necesaria para procurar os apoios indispensables e dar cobertura a máis nenos e mozos. O programa de hábitos saudables con Pau Gasol; o de Infancia e Xuventude con actividades de lecer a nenas e nenos en situación de vulnerabilidade ou o programa de apadriñamento que desenvolven en Salceda de Caselas en colaboración coas traballadoras sociais para cubrir gastos ás que algunha familias non poden fronte son algúns dos exemplos que materializan o traballo diario das cinco persoas que traballan na Fundación Denis Suárez. Outra das liñas nas que traballan é en promover a comunicación entre maiores e cativas/os ou o coñecemento do patrimonio natural, histórico e cultural de Salceda de Caselas.

Dende a formación tamén ofrecen cursos dentro do seu programa formativo adaptado á demanda do mercado laboral coa intención de contribuír a acadar o primeiro emprego. Agora traballan para desenvolver un programa de formación deportiva e perfilan un máster de dirección deportiva e cursos de adestradores que agardan ver pronto a luz, segundo nos adianta Loli Garrido, xerente da Fundación Denis Suárez.