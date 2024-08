DisCamino, 15 anos rachando estereotipos a golpe de pedal

O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, subiu á bici a pasada fin de semana para participar dun dos adestramentos de DisCamino, unha asociación que desafía os límites e fai posible que persoas discapacidade sensorial, física ou intelectual cumpran o seu soño de peregrinar a Compostela e vivan esta aventura como calquera outro peregrino.

“Unha experiencia moi positiva e enriquecedora que estou desexando repetir e que vos animo a probar”, afirmou Lorenzo tras unha hora de ruta, “Se algo se pon de manifesto é o valor do esforzo compartido, ningunha barreira é insuperable se a enfrontamos xuntos”. O alcalde agradeceu á súa copiloto, Bea, “este rato incrible que compartimos e que nos traerá moitos máis” xa que o “empurre e a ilusión de Bea son inspiradoras e contaxiosas!”.

DisCamino naceu no 2009 da man de Javier Pitillas e Gerardo, un mozo xordocego de Vigo que fixo o seu primeiro Camiño de Santiago pedaleando sobre un Copilot (triciclo tándem). Unha vez alcanzaron a Praza do Obradoiro Gerardo díxolle “Javier, busca a máis persoas con problemas coma min para facer o Camiño moitos anos”. E nese momento, comezou esta aventura que xa conta con preto de 200 usuarios e usuarias e un gran equipo de apoio e intendencia.

Os seus principais obxectivos son fomentar a actividade físico deportiva nas persoas con discapacidade e axudar a que todas as persoas que queiran poidan completar unha peregrinación a Santiago de Compostela. Pero DisCamino non é so a ruta, tamén a preparación física e mental necesaria para levar a cabo este reto e a ilusión de implicarse en algo que de seguro cambiará a vida de quen o experimente.

Para iso, durante todo o ano realizan sesións de adestramento como á que se sumou o alcalde do Porriño. As persoas interesadas poden participar, os martes, xoves e sábados e pedalear durante unha hora, con bicis e cadeiras de montaña adaptadas. Todos os domingos faise tamén unha saída máis longa con cadeiras de rodas de montaña.

“Non teño máis que palabras de agradecemento e admiración, a Bea, Silvia, a todos os rodaron conmigo e por suposto a Javier Pitillas, persoas como eles fan deste mundo un lugar mellor”, concluíu Lorenzo explicando que “Por iso terán sempre a man do noso Concello de tendida para todo o que necesiten. De feito xa estamos argallando varias actividades conxuntas no Porriño para que todo o mundo coñeza e participe do inmenso labor que fan”.