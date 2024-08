Covelo aproba a creación dunha comunidade enerxética

O pleno do Concello de Covelo aprobou por unanimidade a creación dunha comunidade enerxética e dará xa os primeiros pasos grazas ao apoio da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, para contratar a asistencia técnica para definir as insfraestruturas enerxéticas necesarias e fixar os estatutos que rexerán a operativa e xestión da súa primeira comunidade enerxética.

O alcalde de Covelo, Pablo Castillo, sinala que o futuro do Concello pasa polo respecto e protección do medio natural, unha das principais riquezas do concello, por establecer modelos de vida máis saudables e por sumarse a procedementos, tecnoloxías e accións que camiñen neste senso.

Comunidade enerxética

A constitución dunha comunidade enerxética fomenta a participación da cidadanía na transición enerxética, promove o uso de enerxías renovables fronte aos combustibles fósiles, contribúe a reducción de emisións de CO2 e establece mecanismos para loitar contra a pobreza enerxética.

As comunidades enerxéticas posibilitan a creación de emprego e estimula o desenvolvemento de negocios locais relacionados directa ou indirectamente co sector das renovables, ademais de engadir un valor adicional a nivel local ofrecendo a posibilidade de promover novos investimentos na comunidade.

Iniciativa pioneira

Esta trátase dunha iniciativa completamente pioneira no municipio, sendo a primeira comunidade enerxética de Covelo, que terá a fórmula de asociación sen ánimo de lucro que promoverá a producción e consumo de enerxía renovable por parte da veciñanza, pequenas e medianas empresas e administración local. Calquera persoa interesada poderá adherirse como socio ou membro desta comunidade enerxética que verá a luz unha vez encargados os traballos de asistencia técnica e redactadas as súas bases.