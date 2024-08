Chega a Tui o “respiro familiar”

Durante este mes de agosto estase a levar a cabo en Tui un innovador programa de respiro familiar dirixido a cativada con trastorno do espectro autista, TEA.

A súa posta en marcha é posible grazas á colaboración do Concello de Tui coa asociación de pais, nais, familiares e amigos de persoas con TEA, Un Máis.

O obxectivo deste programa de respiro familiar é proporcionar un alivio temporal ás familias e persoas coidadoras de nenos e nenas con TEA, ofrecendo actividades adaptadas e supervisadas por profesionais especializados. Estas actividades están deseñadas para promover o desenvolvemento e o benestar dos participantes, ao tempo que brindan un espazo seguro e acolledor. Así a cativada con TEA que durante este mes participa nesta iniciativa leva a cabo xogos adaptados, participa en obradoiros sensoriais e vive experiencias de natureza, e actividades ao ar libre, entre outras propostas. Todo isto realízano da man de profesionais especializados e con experiencia no traballo con persoas con TEA.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, expresou o seu entusiasmo por esta nova iniciativa de conciliación promovida dende o Concello indicando que “estamos comprometidos co benestar de todas as familias do noso municipio”. Engade que “este programa de respiro familiar é un paso importante para apoiar ás familias que afrontan os desafíos diarios de coidar a nenos e nenas con TEA”. Quixo ademais amosar o seu agradecemento á Un Máis, a Asociación de Persoas con TEA, “pola a súa colaboración e dedicación” dende a súa creación no ano 2010.

A concelleira de Igualdade, Ana Núñez, destaca a grande acollida que esta actividade tivo entre as familias de nenos e nenas con TEA poder contar con este programa de respiro familiar neste mes de agosto.

Pola súa parte, Montse Mon, presidenta de Un Máis, destacou a súa satisfacción pola realización deste programa indicando que “este tipo de iniciativas son esenciais para mellorar a calidade de vida da cativada con TEA e as súas familias. Quixo deixar constancia do agradecemento ao Concello de Tui polo seu apoio e agardando que este programa teña un impacto positivo significativo.” Con esta iniciativa, o Concello de Tui e a Asociación de Persoas con TEA reafirman o seu compromiso coa inclusión e o apoio ás familias do municipio.