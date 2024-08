Case 100 persoas xa cursaron os obradoiros de capacitación dixital

90 persoas participaron ata o de agora nos cursos de capacitación dixital aplicada que se están a impartir no Porriño. Foron cinco as quendas desta actividade formativa na que o estudantado obtén información e alfabetización dixital, aprende sobre a creación de contidos e seguridade na rede.

A formación está centrada en contidos básicos para iniciarse no uso de teléfonos intelixentes e no ordenador, manexo do correo electrónico, distintas aplicacións de Google, organización e recuperación de información, xestión das citas médicas, e todo o preciso para relacionarse coa Administración a través da Sede Electrónica, xestionar impostos e adquirir coñecementos básicos de Big Data e Intelixencia Artificial, así como seguridade na rede.

Ademais, aprenden como crear contidos dixitais nos distintos formatos e entendendo a parte legal das licenzas e do Copyright.

Os cursos retomaranse no mes de setembro e as persoas interesadas poden anotarse xa. Teñen unha duración de 30 horas e son de balde.

Impartiranse como ata o de agora de forma presencial nas instalacións de Porremprego en dous horarios, de mañá e de tarde, para facilitar o acceso a todas as persoas interesadas. Haberá oito novas quendas, as primeiras delas darán comezo o 2 de setembro e rematará o 10 do mesmo mes. Os horarios serán de 9:30 a 13:50 h de mañá e de 16 a 20:20 h de tarde.

As prazas son limitadas e a inscrición pode facerse contactando directamente con Porremprego, ben presencialmente, chamando ao teléfono 986 33 82 17 ou enviando un correo electrónico a orientacion@porremprego.org, ou directamente no formulario do Curso de Ofimática e Capacitación Dixital.