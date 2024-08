A Cañiza celebrou unha nova edición do Curro do Pedroso

O pasado domingo a Asociación Cabalar Pedroso de Ribadil volveu a organizar o Curro do Pedroso, co apoio do Concello da Cañiza e do público asistente.

O Curro do Pedroso é unha festa de carácter enxebre, que ten por mérito recuperar unha tradición cabalar que naceu no 1º domingo do mes de agosto do ano 1994, da man dun cañicense da parroquia de Oroso, Don Castor Pablo Rodríguez Pérez, quen na edición do ano pasado recibiu dos organizadores una homenaxe pola súa iniciativa na implantación desta festa.

Dende o Concello, o Alcalde da Cañiza, Luis Piña, parabenizou “ao grupo de homes e mulleres que forman parte da Asociación Cabalar Pedroso de Ribadil, organizadores do Curro, nesta nova edición. Felicitación extensiva tamén ao resto dos colaboradores que fixeron posible que a xornada do domingo volvera a saldarse con doble éxito: de organización e participación, nun evento que volveu a converterse nunha xuntanza de confraternidade” . Luis Piña volveu a manifestar o “apoio incondicional e compromiso de colaboración do Concello da Cañiza con este Curro, en futuras edicións, así como con todas aquelas iniciativas que se sumen aos activos turísticos da Cañiza, e que redunden en beneficio do noso Municipio”.

A xornada do curro transcorreu nun ambiente de festa, campestre e vibrante que comezou ás 7 da mañá coa subida ao Curro á busca dos rabaños.

Durante toda a xornada houbo comida, bebida, e a posibilidade de facerse con lembranzas e posar no photocall, pero sobre todo disfrutar dos cabalos: nas montañas e no propio recinto. Como debe acontecer en todo curro, os animais foron saneados, colocáronlles os microchips e desenvolvéronse compras e vendas entre os gandeiros; todo isto nun ambiente amenizado con música tradicional e boa gastronomía, da que deron boa conta os centos de veciños e visitantes. Ademais, o artista Bruxo Queiman foi o mestre de cerimonias desta edición, encargado de guiar a todos os presentes por cada momento da xornada.

O curro tamén contou con outro invitado de excepción: o Presidente do Curro de Sabucedo que quixo apoiar coa súa presenza este evento tradicional que enxalza a idiosincrasia propia e o sentimento comunitario.