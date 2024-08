Arbo acolle a XXIX Festa da Lamprea seca

Arbo, terra tradicionalmente asociada á lamprea, caracterízase por ser quen de sacarlle o máximo partido ao seu produto estrela. Por iso, un ano máis, aposta por disfrutar dela todo o ano a través da denominación seca, un exquisito afumado que admite o recheo de ovo e xamón e que tamén pode tomarse en empanada.

Unha cociñeira amosa pratos de lamprea. | // R. GROBAS

Son moitas as formas de preparar a lamprea, e cada restaurante garda con esmero os seus pequenos secretos. Para poder descubrilos, a mellor vía é o padal, acudindo esta fin de semana á Carballeira de Turbela, onde este ano Arbo volta converterse na Capital Mundial da Lamprea, coa celebración da XXIX Festa da Lamprea Seca.

Grazas ao éxito cultivado edición tras edición, esta celebración ten actividades e postos de venres a domingo na Carballeira de Turbela, zona equipada para a ocasión con mesas e bancos para comer, á sombra natural das árbores, que alixeiran a ola de calor, e actividades continuas.

Hoxe e mañá, de 11:00h. a 15:00h. na Carballeira de Turbela, pódense degustar nos postos habilitados a Lamprea Seca rechea e en empanada, acompañada dos mellores viños da D.O. Rías Baixas presentes no recinto, mentres se goza das diversas actividades que propiciarán un ambiente festivo apto para todos os públicos.

A Festa deu comezo onte coa apertura dos postos de exposición e degustación dos viños das adegas de Arbo e a actuación do “Dúo A Mecánica”.

Sábado 10

Hoxe ás 9:30 horas arrinca desde a Carballeira de Turbela a Andaina Popular, onde os participantes coñecerán os recunchos de Arbo e participarán no sorteo de degustación de lamprea e viño das adegas de Arbo. Ás 11:00h terá lugar a apertura de postos de degustación, de artesanía, e apertura de venda de tickets para degustación de lamprea.

De 13.00h a 15.30h actuará o grupo Gaias e ás 22:30h será a quenda do grande concerto de Roi Casal.

Domingo 11

Nesta festa tamén son parte fundamental diferentes asociacións de Arbo que participan nela como son, por exemplo, a Asociación Deportiva LimpreBike na organización da Festa da Bicicleta e a actuación do grupo folclórico da A.C Barca de Loimil ou o grupo Mel de Meiga.

E así, mañá domingo día 11 de agosto, ás 10:00h. arrinca a Festa da Bicicleta desde a Praza do Concello e con chegada á Carballeira, onde os participantes coñecerán os recunchos de Arbo e participarán no sorteo dunha degustación de lamprea e viño das adegas de Arbo. Ás 11:00h terá lugar a apertura de postos de degustación, de artesanía e venda de tickets para a degustación de lamprea. Ás 12.00h haberá un pasarrúas acompañado pola actuación do grupo folclórico arbense A.C. A Barca de Loimil e ao acabar, O Son das Tabernas. Como fin de festa, mañá ás 19:00h actuará o grupo tamén arbense Mel de Meiga.

Tanto hoxe coma mañá ofrécense visitas guiadas de balde; hoxe ás 12:30h, 17:00h, 18:00h e 19:00 h e mañá ás 12:00h e 13:00 h.

Na Carballeira de Turbela tamén haberá polbo e outros postos de comida para degustar produtos da comarca.

“A festa da Lamprea Seca é unha festa que contribúe á economía da vila, ás empresas, ás adegas, casas de turismo rural ou á hostalería, xa que durante este período festivo Arbo permanece chea de visitantes doutros pobos e, mesmo, tamén chegados de Portugal e outras zonas”, afirma o alcalde de Arbo, Horacio Gil.