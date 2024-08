7 medallas en 2 meses para unha gran promesa

A alcaldesa mosense, Nidia Arévalo, e demais membros da Corporación Municipal, recibiron no Concello a Candela Alonso, veciña da parroquia de Tameiga, que se achegou ata alí acompañada dos seus pais.

O impresionante logro de medallas por parte de Candela, que compite co Club Kayak Tudense na categoría cadete, comezou na Copa de España Sprint Olímpico, onde logrou a medalla de ouro na regata de K4. Logo viu o Descenso do Miño en Ourense, onde quedou en terceiro posto. No Campionato Galego Sprint logrou en K1 medalla de bronce, en K2 medalla de prata, e en K4 medalla de bronce. No Campionato de España de Fondo en Línea K4 - C4 fíxose coa medalla de ouro. E, por último, no 55 Campionato de España Sprint JJPP 500 metros K1 logrou a medalla de bronce.

Toda unha demostración de traballo duro e excelencia a desta adolescente de Tameiga.