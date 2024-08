A 58 edición da Festa-Feira do Xamón xa chegou á Cañiza

A Cañiza está de aniversario o próximo 15 de agosto, coa celebración dos 58 anos da súa Feira do Xamón, unha cita imperdible no calendario do verán galego que reúne a turistas e veciñanza. Na xornada festiva o Concello preparará 10.000 racións de xamón en diferentes especialidades, sendo o xamón curado o máis solicitado. Tamén tortilla de xamón, empanada, xamón asado e como novidade este ano, croquetas de xamón. As racións, que se poderán comprar nas típicas pallozas da Feira, hanse vender a 7 euros e incluirán, ademais do xamón, pan, un vaso de viño albariño da Cañiza, ou auga. Ademais, a adquisición deste ticket dará dereito a participar cunha rifa no sorteo de tres xamóns e un pano conmemorativo da festa como agasallo.

Na presentación, o Alcalde da Cañiza, Luis Piña, avanzou a programación das festas, destacando a celebración da cata comentada de curados e viños, o obradoiro do bocadillo xigante de xamón, o IX concurso nacional de cortadores de xamón e a propia Xornada Gastronómica do 15 de agosto.

Luis Piña tamén fixo referencia ao completo programa cultural que dende o 1 de xullo estase desenvolvendo na Cañiza e sobre todo ao cartel de actos e verbenas dos días 13, 14 e 15 de agosto e convidou a asistir a esta celebración a toda a veciñanza e visitantes que desexen pasar a xornada do vindeiro xoves nunha feira de exaltación do xamón á sombra da Centenaria Carballeira do Cacharado.