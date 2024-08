34% máis de participación no Campamento de Verán mosense

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, visitou acompañada da concelleira de Educación e Participación Cidadá, Julia Loureiro, á cativada participante no Campamento Infantil de Verán organizado polo Concello, Mañás de Verán.

Esta iniciativa bate neste ano 2024 récord de asistencia coa participación de 176 menores de 128 familias do municipio.

“Favorecer a conciliación da vida laboral e familiar da nosa veciñanza é unha prioridade para a administración local, sobre todo en épocas de períodos vacacionais escolares, cando dita conciliación se nos complica ás nais e pais”, explicaba Arévalo, rexedora mosense, “por iso cada ano apostamos pola organización de campamentos nestas épocas, que queda demostrado que funcionan e son un éxito, co número de participantes que aumenta cada ano, e co récord que batemos na presente edición”, concluiu a alcaldesa.

Para as vindeiras quendas, está aínda aberto o prazo para aquelas familias que o necesiten, ata 5 días antes do comezo da actividade.

O número de asistentes ao Campamento de Verán xa supera en 45 o total de participantes do ano pasado, rexistrando un 34% máis de participación que durante o verán de 2023.

O campamento conta ademáis con monitorado de apoio para NEE e NEAE, aliviando o sobre custo económico que para estas familias supón este recurso especializado. A cativada participante conta cada quincena cunha saída fora do Concello.. Ademais, fan saídas ao parque da Pesqueira, sendeiro do Louro, Pazo, etc., e teñen actividades en inglés, actividades de reciclaxe, actividades deportivas, de orientació, e moitas máis cousas.