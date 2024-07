Volve o festival sobre rodas “Rilla na rúa”

O Concello de Nigrán volve a ser o escenario este verán dunha das citas gastronómicas máis agardadas nas Rías Baixas: o famoso festival gastronómico itinerante “Rilla na Rúa”.

Dez food-trucks aparcan dende o día 25, e ata mañá, na alameda da Ramallosa para ofrecer cadansúa especialidade.

Música en directo, mercado de artesanía e actividades para cativos e cativas complementan este evento que coincide o venres e sábado co festival de música Nigranjazz que se celebra a escasos metros, no escenario ao aire libre da Foz do Miñor.

Os asistentes poderán gozar en modo “gourmet” e a prezo asequible de especialidades a base de comida mexicana e italiana, hamburguesas, bocatas, produtos extremeños, salchichas, doces, alimentos a base de pavo...

“Cada ano o Rilla na Rúa triunfa porque a verdade é que é un auténtico luxo poder comer delicattesens ao aire libre nunha contorna con espectaculares vistas ao esteiro da Foz, é unha cita ineludible do verán nigranés”, sinala o alcalde, Juan González.