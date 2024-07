A UNED do Porriño estrea este curso o seu novo Grao de Dereito

A Xunta Rectora da UNED de Pontevedra vén de aprobar por unanimidade que a aula Uned do Porriño imparta un novo grao universitario. O Grado de Dereito súmase á oferta formativa do centro asociado xunto co de Traballo Social e o de Socioloxía, permitindo que a veciñanza poida estudar na vila tres carreiras universitarias.

O prazo de matrícula está aberto e as persoas que se queiran matricular en calquera dos cursos deste grao xa poden facelo no Porriño. “Unha gran nova e unha gran oportunidade para moitos veciños e veciñas que queren cursar estudos universitarios e non teñen a posibilidade de desprazarse”, explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo.

Na actualidade xa hai seis persoas matriculadas en graos na aula do Porriño, unha cifra que seguro se ampliará notablemente coa oferta de Dereito, unha carreira con moita demanda. O proceso de matriculación na UNED é totalmente online a través da súa páxina web https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet