Tui celebrará a súa XII Festa Gastronómica

A gastronomía local e tradicional será a gran protagonista do sábado 17 de agosto, na rúa Compostela, coa celebración da Festa Gastronómica dentro da XII Festa do Miño organizada polo Concello de Tui.

Ante esta celebración o Concello de Tui lanzou unha convocatoria para a participación de trece postos para a venda directa dos pratos elaborados artesanalmente con produtos locais e autóctonos.

As asociacións culturais tudenses interesadas deberán presentar a súa solicitude na sede electrónica do concello de Tui o luns 29, martes 30 e mércores 31, no modelo normalizado que se pode descargar en tui.gal, xunto coa documentación requirida.

Un dos requisitos para participar é estar inscritas no rexistro municipal de asociacións. Os postos adxudicaranse por orde de presentación da solicitude.

A XII Festa Gastronómica celebrarase na rúa Compostela o sábado, 17 de agosto, de 20 horas a 00.30 horas.

Ademais dos postos gastronómicos contarase coas actuacións de Circo Krasnovarak, Fanfarria Taquikardia e Festicultores.