O “estourazo” de Salceda homenaxeou ás Mulleres Rurais

A Asociación de Mulleres Rurais Caselas foi o colectivo elixido este ano polo equipo de goberno de Salceda para disparar o “estourazo” de inicio das Festas do Cristo.

Momento do “estourazo” dende o balcón da Casa de Cultura. | // D.P.

A Asociación

A Asociación de Mulleres Rurais formouse hai 30 anos, e na actualidade aglutina xa a máis de 150 socias de Salceda. Durante eses anos son numerosas as iniciativas organizadas, como talleres e cursos, andainas, excursións, xantares, etc.

O pasado mes de xaneiro a asociación celebrou no Auditorio Municipal o seu 30 aniversario, e o equipo de goberno do Concello, coa Alcaldesa Loli Castiñeira á cabeza, quixo deste xeito completar esa celebración outorgándolles a estas mulleres a honra de ser as encargadas de disparar o “estourazo” que supón o punto de partida das festas do Cristo.

Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda parabenizou ás Mulleres Rurais de Salceda “por estes 30 anos de traballo en beneficio da nosa vila”.

O estourazo

O Estourazo naceu en Salceda no ano 2010 e por el levan pasado diferentes colectivos sociais, educativos, deportivos ou culturais entre outros.

Nas horas previas, como xa vén sendo tradición, a Agrupación Gaiteira de Salceda voltou percorrer as rúas da vila na súa cita anual.

Para Álex Rodríguez, Concelleiro de Cultura e Festexos, “este evento, ao igual que moitos outros, non sería posible sen o traballo de Protección Civil, Policía Local e cantas persoas colaboran para que as nosas festas transcorran sen incidentes cada ano, polo que queremos trasladarlles o noso máis sincero agradecemento”.

Agrupación Gaiteira

As festas deste ano foron tamén históricas para a Agrupación Gaiteira de Salceda, que chegou aos 80 compoñentes no seu percorrido pola vila, convertíndose no grupo máis grande da historia da vila do Caselas.

A Agrupación Gaiteira de Salceda, que naceu hai xa unha década, case a modo de experimento, pretende agrupar a persoas de diferentes idades, procedencias e ideoloxías, co lazo común do amor pola música tradicional galega, e o obxectivo de gozar tocando e compartindo momentos de confraternización cada verán.

Representadas pola gaita coma un dos instrumentos máis delicados e difíciles de afinar, a Agrupación fuxe dos estereotipos das bandas de gaitas que en moitas ocasións se erixen en representantes de Galicia; con vestiarios, instrumentos, e mesmo xeitos de desfilar ríxidos, que poderían ser interpretados coma marchas de inspiración militar.

A súa única ideoloxía, din, é que as persoas que saben máis axuden ás que saben menos, e que as que saben menos aprendan de quen sabe máis, formando unha banda de iguais na que ninguén é superior a ninguén a pesar da disparidade de niveis que se atopa no seu seo.

A Agrupación defínese así coma un grupo de persoas que poñen en valor o seu: as súas gaitas, a súa percusión e a súa múscia, orgullosas do seu legado e abertas a que calquera persoa con coñecementos básicos de música e instrumentos tradicionais comece a formar parte da súa iniciativa.