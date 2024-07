Un novo peto de ánimas preside San Campio

Un novo Peto de ánimas sorprende aos peregrinos aos pés da capela de San Campio, en Pontellas. Isto é posible grazas a Áurea Rivas, unha veciña de Mondariz moi vinculada á parroquia pola súa familia, que decidiu poñerlle a imaxe das almiñas ao peto que preside o recinto e cuxa única inquilina desde hai anos era unha esmagada lata de Coca Cola.

Arquitecta de profesión, Áurea mostrou sempre un especial interés en recuperar o tradicional e o noso patrimonio, o que a levou a formar parte da Asociación Galega de Petos das Ánimas.

Tal e como explicou na inauguración do peto en San Campio, a historia do baixo relevo de almiñas que hoxe alberga é cando menos curiosa. “Non o inventei, é unha réplica exacta dun antigo de madeira que non sei se o atepei eu ou me atopou el a min, caído á beira dun camiño”. Mentres tentaba restaurala “con moito respecto”, foi xurdindo nela a idea de reproducilo e “así poder dar sentido ás pedras espidas que van quedando ao longo da nosa xeografía, que os máis vellos chaman almiñas, pero que ao non ter imaxe que o represente acaban desaparecendo”, como o de San Campio.

E non o dubidou, contactou co Concello para poñer en marcha esta iniciativa que culminou coa instalación e inauguración do novo peto de ánimas, á que acudiu o goberno municipal, a comisión de festas de San Campio e veciños/as da parroquia.

“Teño a certeza de que estamos todos de acordo en que debemos manter viva a iconografía tradicional da nosa terra, esa que nos identifica e nos diferencia do resto do mundo. Con pequenos xestos como este, contribuímos a salvagardar a nosa cultura, a honrala e a trasmitila na medida das nosas posibilidades, tanto aos camiñantes como ás vindeiras xeracións. Por iso quero agradecer enormemente a cálida e ilusionante acollida que recibiu esta idea por parte do Concello do Porriño”.

O alcalde, Alejandro Lorenzo, destacou a “importancia de valorar iniciativas como a de Áurea Rivas, que coa súa paixón pola cultura galega déixanos esta obra que forma xa parte da nosa historia e do noso patrimonio”.