Nigrán ofrece un obradoiro infantil en praia América

O Concello de Nigrán ofrece do 5 ao 9 de agosto un obradoiro gratuíto de pintura ao aire libre dirixido a cativos e cativasde 6 a 14 anos.

“Cada día un artista” desenvolverase de 10:00 a 12:00 en Praia América a cargo de Laine Villero. Para participar é preciso inscribirse previamente no teléfono 649182287, distribuíndose as prazas por rigorosa orde de solicitude.

O obradoiro

Cada xornada estará adicada a un pintor ilustre, como por exemplo Salvador Dalí, Pablo Picasso ou Frida Khalo, entre outros exemplos dos grandes nomes da historia universal da pintura, que mudaron a nosa concepción das artes, a estética e a beleza ao longo dos séculos.

Cada xornada os e as participantes intepretarán un cadro baixo as indicacións de Laine Villero, quen ao mesmo tempo ofrecerálles información sobre o artista en cuestión.

Como “deberes”, as cativas e cativos terán o reto de averiguar na súa casa algunha pregunta que lles indique Laine, ou vir ataviados con algo característico do pintor ou pintora. O derradeiro día, os e as participantes exporán todas as súas creacións.