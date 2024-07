Nigrán abre o prazo de inscrición no concurso “Flota como poidas”

O Concello de Nigrán abre ata o 9 de agosto ás 12:00 horas o prazo de inscrición para participar na xa tradicional concentración de “artefactos flotantes” chamada “Flota Como Poidas”, que terá lugar o domingo 11 de agosto ás 19:30 horas desde a ponte de Ramallosa, no Río Miñor.

Os interesados e interesadas deberán anotarse no formulario web do Concello en www.nigran.es. A recollida de dorsais será no punto de saída o mesmo día de 17.00 a 19.00 horas.

Entre todos e todas participantes sortearase un kayak e os premiados levarán cadansúa cesta de froitas e o seu diploma e agasallo sorpresa.

O evento, como é habitual, coincidirá coa celebración da festa de comerciantes “Portobello” organizada coa asociación de empresarios Ovalmi.

É obrigatorio o uso de chaleco salvavidas, correndo a cargo de cada participante.

O Concello premiará o artefacto flotante máis “currado” e máis cutre, a tripulación máis simpática, a familia máis intrépida e participativa, o tripulante máis vello e máis novo e ao “Titanic” da edición.