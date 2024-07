Mos é recoñecida Vila en Flor e opta a unha “Flor de Honra”

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira de Medio Ambiente, Laura Méndez, informaron de que o Concello de Mos, municipio da rosa por antonomasia, xa forma parte da Rede Vilas en Flor de Galicia á que pertence xunto con outros 39 municipios galegos. Mos comezou a tramitar a entrada no proxecto Vilas en Flor o pasado 28 de maio.

As representantes locais, Arévalo e Méndez Senlle, anunciaron de que os integrantes do xurado executivo da Rede Vilas en Flor visitará Mos o vindeiro outono, entre os meses de setembro e outubro, para valorar o municipio baseándose en criterios de avaliación tales coma a mellora e potenciación dos espazos verdes urbáns, a súa xestión sostible, a concienciación cidadá, a educación ambiental e a creación dun entorno propicio para a recepción e estancia, tanto dos residentes como dos visitantes e turistas. E en base a esa valoración dirimirá se Mos é merecedor dun dos recoñecementos que outorga a entidade en forma de “Flores de Honra”.

As zonas axardinadas de especial mención que o Concello salienta no seu proxecto son as contornas do Pazo de Mos e da Casa Consistorial, e a zona dos muíños e a Biblioteca Municipal María Magdalena, na Porteliña; entre outras áreas destacadas, como sendeiros e zonas verdes como o Sendeiro dos Muíños da Salgueira en Pereiras ou o Paseo do Louro, catalogado como Sendeiro Azul.

O movemento Vilas en Flor comezou no ano 2018 a iniciativa da Fundación Juana de Vega, Asociación de Viveristas do Noroeste (ASVINOR) e da Asociación Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR) que aglutinan a máis de 100 empresas galegas. Trátase dun proxecto de carácter internacional apoiado pola Xunta de Galicia que pretende poñer en valor aos municipios galegos mediante a calidade dos espazos verdes.

Vilas en Flor é un programa anual que recoñece en forma de galardóns (Flores de Honra) a traxectoria e as accións levadas a cabo polos municipios galegos na mellora e potenciación dos espazos verdes, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación cidadá no coidado da contorna. Tal e como o Concello de Mos vén poñendo en práctica desde o Plan Municipal CoidaMos.

Procura promover a protección, mellora e posta en valor dos espazos verdes nos municipios de Galicia e contribuír con iso a mellorar a calidade de vida dos seus habitantes e a súa cohesión social; mellorar a imaxe dos municipios e os seus encantos para visitantes e turistas; xerar espazos de formación, reflexión e debate ao redor da xestión sostible; promover os espazos verdes como punto de encontro de relación sociais interxeracionais; e mellorar a conciencia social cara ás políticas de sustentabilidade ambiental e potenciación dos espazos verdes.