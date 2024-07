Martín Verde e Arcazano & Perramon, hoxe no NigranJazz

O festival NigranJazz está a celebrar a súa maioría de idade esta fin de semana, no Concello de Nigrán.

Hoxe, o guitarrista nacido en Ourense e formado en Amsterdam, Martín Verde abrirá a noite co seu quinteto para dar paso ao cuarteto dos mozos cataláns Camil Arcarazo (guitarra) e Marçal Perramon (saxo), outros “nenos prodixio” do jazz que comezaron de cativos, e que con menos de 25 anos están considerados entre os mellores de Europa tras terse formado ambos no Jazz Campus de Basilea (Suíza).

“É un orgullo celebrar así os 18 anos do NigranJazz, un dos festivais de jazz máis lonxevos de Galicia. Cremos que dende Nigrán estamos a contribuír a que exista esta grandísima canteira de músicos galegos que se iniciaron aquí como público, que despois apoiamos ofrecéndolle o noso escenario e que agora son a elite do jazz europeo”, subliña o alcalde, Juan González.

Como cada ano, é un festival inclusivo que dispón de mochilas vibratorias para toda aquela persoa xorda que o solicite previamente no mail info@entresignos.com ou no whatsapp 690679675.

O NigranJazz cumpre 18 anos sendo o festival máis lonxevo organizado dende o Concello de Nigrán e o único adicado ao jazz de toda a comarca do Val Miñor. Actualmente está considerado entre músicos, afeccionados e prensa especializada como un dos mellores do noroeste peninsular debido á calidade dos artistas que nel participan. A diferenza doutros festivais, aposta por un jazz puro, lonxano das vangardas. Sempre con entrada gratuíta, celébrase no espazo clasificado na Rede Natura do esteiro de A Foz, na Ramallosa, dende que en 2007 o impulsasen veciños de Nigrán entusiastas desta música, manténdose activos na organización co músico Felipe Villar á cabeza.

Ademais, esta fin de semana celébrase tamén o tradicional festival gastronómico de food-trucks Rilla na Rúa que permanecerá ata o domingo 28 de xullo na Alameda da Ramallosa (a escasos metros do Nigranjazz).