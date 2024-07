Chega a Noite de Humor á Praza Rosalía de Castro

O vindeiro sábado 3 de agosto, o Concello de Gondomar encertará unha das novidades da súa programación do verán, coa súa “Noite de Humor”. Dous reputados monologuistas, Arantxa Treus e Oswaldo Digón, subirán ao escenario da Praza Rosalía de Castro, ás 22:30 horas, para ofrecer ao público unha noite chea de retranca e bo humor.

Arantxa Treus é unha actriz, presentadora, cómica e monologuista viguesa. Actualmente participa no “Club de la Comedia” en Madrid, que combina entre outros traballos co seu espectáculo “Los Monólogos de la Treus”, con gran éxito de público en todas as súas funcións.

Oswaldo Digón naceu nos Ancares e comezou a súa carreira como contador de contos no ano 1996. Dende entón adicouse ao teatro profesional, que actualmente combina coa súa faceta de monologuista, tanto co seu propio espectáculo coma compartindo palco con outros grandes cómicos do noso país.