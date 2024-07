60% de insercións laborais en 7 meses

O programa integrado de Emprego do Concello de Redondela comezou a súa andadura o pasado mes de xaneiro e rematará en decembro, pero cinco meses antes da súa finalización xa ofrece unhas cifras de ocupación moi positivas. “O programa conta con 100 participantes e a día de hoxe xa son 60 os que teñen traballo, polo que todo apunta a que o resultado de aquí a final será todo un éxito”, sinala a alcaldesa Digna Rivas. “Todos os demandantes de emprego recibiron orientación laboral personalizada, 22 deles realizaron prácticas en empresas, tramitáronse máis de 130 ofertas, e a día de hoxe xa hai 60 persoas traballando”.

A alcaldesa, Digna Rivas, e o concelleiro de Emprego, Antonio Cabaleiro, visitaron os obradoiros que se realizan no Pazo de Pousadouro nas especialidades de “Carpintería de ribeira” e de “Xardinería forestal e agricultura ecolóxica”. A modalidade de carpintería de ribeira é unha aposta “innovadora” na que se forman 10 alumnos e alumnas “encargados da recuperación do emblemático bote Manuel, unha embarcación tradicional da enseada de San Simón dos anos 30 do século pasado”, explica Rivas. Este bote, ademais de ser utilizada para pesca, tamén abastecía de víveres e roupa á illa de San Simón cando foi prisión. “Con esta restauración poñemos en valor este importante elemento do noso patrimonio, que quedará exposto no museo Meirande”, anunciou Rivas. Ademais o alumnado do obradoiro construirá unha réplica do bote que se poderá botarse ao mar e empregarse para cruzar a enseada de San Simón.

Os 10 alumnos e alumnas de xardinería forestal e agricultura ecolóxica realizan traballos nas fincas da Coutada e do camiño da Vía Vella, entre outros, e cultivan unha horta ecolóxica cuxos produtos son doados a Cáritas. O concelleiro de Emprego sinala que tamén están a ter un gran éxito os dous Programas de Emprego de garantía xuvenil, nas modalidades de “Hostalaría e Cociña” e de “Deseño Gráfico para a Comunicación”, con 8 alumnos e alumnas en cada especialidade.