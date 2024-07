Arbo prepárase para vestirse de gala os días 9, 10 e 11 de agosto, homenaxeando á lamprea na súa variedade seca.

A XXIX Festa da Lamprea Seca homenaxea á lamprea no verán / d.p.

Entre toda a boa e coidada gastronomía que Arbo pode ofrecer aos visitantes, hai un manxar que destaca con nome propio entre todos os demais: a lamprea, profundamente vinculada aos arbenses dende hai séculos, riqueza inmemorial retratada no escudo municipal e a bandeira e á que renden homenaxe na XXIX Festa da Lamprea Seca.

A Festa da Lamprea Seca, que ostenta o título de Festa de Interese Turístico de Galicia, naceu co fin primordial de desestacionalizar a tempada de lamprea e co lema “Outras maneira de coñecer a Lamprea”, polo que se fai no mes de agosto para que os visitantes se acheguen a Arbo durante os meses de verán a degustala.

Este ano a Festa da Lamprea Seca celebrará a súa XXIX edición na Carballeira de Turbela, como é habitual. Durante a fin de semana poderase degustar nos postos habilitados este manxar nas súas diferentes variedades, asada, rechea, en empanada… e sempre acompañada dos mellores viños da D.O. Rías Baixas.

Actividades paralelas

Mentres, e en paralelo ás degustacións, levaranse a cabo diversas actividades para todos os públicos como a Festa da bicicleta, a Andaina Popular, Mercado da Lamprea Seca, a actuación de grupos folclóricos, charangas… e por suposto, non pode faltar a visita obrigada ao Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea, Arabo, situado fronte ao recinto, con visitas guiadas.

Turismo

A festa da Lamprea Seca é unha fórmula perfecta para propulsar o turismo e o interese sobre Arbo, o seu patrimonio, a súa cultura e tradicións. Unha fórmula onde ten moita presenza a poboación local xa que son parte activa da celebración: os bares e os restaurantes que nestes días aumentan considerablemente o número de comensais, e dos que algúns participan ofrecendo Lamprea seca, nas súas distintas variantes na Carballeira de Turbela.

“Ademais, a través desta festa podemos dar a coñecer algúns dos prezados bens que temos nesta vila como son as Pesqueiras, a nosa preciosa paisaxe á beira do Miño, ou mesmo o Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, o “Arabo”, que aumenta cada ano o seu número de visitantes”, informa o rexedor municipal, Horacio Gil.