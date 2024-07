Volven as noites máxicas coa Fada do Aloia

Este será o cuarto verán no que Natalia Lago, a fada do Aloia, educadora ambiental e educadora infantil, organice varias rutas nocturnas para público familiar.

Son as “noites máxicas”, rutas nas que se ascende ó cumio do Aloia para coñecer a fauna nocturna e as súas lendas da man da Fada do Aloia; así como o ceo aloiano, coas súas constelacións, planetas e Lúa da man de Antón Paz, Guía Starlight e Divulgador Astronómico Acreditado en Cíes, no parque Nacional das Illas Atlánticas.

Os prezos das rutas, que comenzaron onte, é de 10 euros para os nenos e 14 euros para os adultos. A duración da experiencia é de 2 horas, e é obrigatoria a reserva previa no número de teléfono 619969090.

A fada do Aloia tamén guía rutas interpretativas polo Parque durante todo o ano, para familias con nenos a partires dos 3 anos, a demanda. Nesas rutas dáse a coñecer a fauna, flora, historia do Parque e moitas cousas máis. Nos paseos aparecen ras, tritóns, paxaros, libélulas, etc. No transcurso das actividades, apréndense sons de animais, diferéncianse plumas de aves moi diversas, e tanto cativada como adultos e adultas coñecen curiosidades dos seres que habitan o Aloia, dun xeito moi máxico e moi respectuoso co medio ambiente e coa Natureza. Aos pequenos e pequenas entrégaselles material divertido e ao finalizar levan sempre un premio. Estas rutas poden ser calquera día e a calquera hora cun mínimo de 4 persoas, previa reserva. Os prezos son 8 e 10 euros, podéndose escoller o roteiro desexado consultando as características na súa páxina web afadadoaloia.com.

Este verán, ademais, A Fada do Aloia, en colaboración co Concello de Tui, guía un total de 9 roteiros nos que se inclúe a viaxe ata o Aloia no Tren Turístico. Para anotarse nestas rutas, debe facerse no teléfono da Oficina de Turismo 677418405.

Hai máis dunha quincena de rutas xa pechadas para este verán, que se poden consultar na web. Ás próximas son “A maxia das libélulas”, mañá domingo ás 11:00 e os “muíños de Tripes”, organizada polo Concello de Tui, o martes 16 ás 10:00. “A maxia da Lúa” está programada para o xoves 18 ás 22:00, e o sábado 20 ás 11:00 é a quenda de “A casa da lontra”.