“Salceda Móvese” xa ten nova imaxe de marca

O Concello de Salceda de Caselas vén de presentar a súa nova marca “Salceda Móvese”, unha iniciativa que representa o corazón das actividades de cultura, deporte e lecer da vila do Caselas. Esta nova identidade visual e conceptual está deseñada para capturar a esencia e a paixón que nos une como comunidade.

“Salceda Móvese” simboliza o dinamismo e a vitalidade de Salceda de Caselas, unha vila composta por sete parroquias, todas elas interconectadas polas inquedanzas e a enerxía dos seus veciños e veciñas. A nova marca está formada por 7 pezas esenciais que conforman unha soa peza en forma de corazón.

O logotipo

O logotipo de “Salceda Móvese” está inspirado na paixón desta vila. A tipografía e as cores escollidas simbolizan a diversidade e a riqueza das súas actividades, que van dende o deporte ata a cultura, pasando polo lecer. Esta nova imaxe será adaptada e aplicada en diferentes soportes.

A alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, sinalou: “Con “Salceda Móvese” queremos destacar o espírito activo e participativo da nosa xente. Esta marca é un reflexo da nosa identidade e das nosas paixóns. Queremos que todos e todas se identifiquen e sintan orgullo do que somos e do que facemos”.

Pola súa parte, o concelleiro de Cultura, Álex Rodríguez, expresou: “A nova marca non só promove as actividades que nos caracterizan, senón que tamén busca impulsar novas iniciativas que fomenten o benestar e a cohesión social en Salceda. Este é un proxecto que implica a todos os colectivos, e tamén á veciñanza”. Deste xeito, cúmprese unha das peticións dos colectivos sociais de crear unha plataforma de comunicación e difusión para as súas actividades.

A marca foi creada pola axencia galega ‘What the Flow’, que en todo momento procurou con este branding que a veciñanza sentise o latexo do corazón de Salceda, nas sete parroquias e a través das actividades de cultura, deporte e lecer.