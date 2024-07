“Quen fai un camiño, remátao cunha idea da vida diferente”

A etapa covelense da Vía Mariana recibíu a pasada semana unha visita moi especial. Henrique Malheiro, representante da Asociación Vía Mariana Luso Galaica en Portugal, está a camiñala para mellorar a súa sinaléctica e reducir a dependencia do GPS dos peregrinos e peregrinas. Falamos con el sobre este roteiro de peregrinación tan especial, que do Samieiro a Muxía atravesa santuarios relacionados co culto Mariano, todos eles de orixe precristiá, relacionados co culto á figura mítica da Vella e os antigos ritos de fertilidade.

- Por que se considera que a Vía Mariana Luso Galaica é unha vía feminina?

Hai moitas mulleres que a fan, iso é un feito. A partir dun certo momento comezouse a falar dunha vía feminina por ese motivo. Pero é unha cousa que nin nós sabemos explicar moi ben. A natureza tamén é feminina. Os santuarios están todos localizados en lugares de culto a deusas antigas: deusas da fertilidade. A relixión católica asignoulles nomes cristiáns e creou lugares de peregrinación a través dun aproveitamento dos cultos anteriores.

-Que hai no acto de camiñar que o fai tan importante a nivel filosófico?

Cando ti andas moitos quilómetros, o cansazo, a dor, o isolamento… Xorden pensamentos que ti non tes no teu día a día. Quen fai un camiño, sexa a Vía Mariana ou o o Camiño de Santiago, cando chega ao fin ten unha idea da vida un pouco diferente. Recíbese moito, a amizade das persoas, as pequenas conversas… A peregrinación é filosofía estoica, que é a raiz do noso pensamento e a nosa cultura, por iso somos diferentes dos outros pobos.

-Cal é a mellor forma de sinalización para as vías de peregrinación?

Son mellores as frechas que o GPS. Sempre hai problemas con el. Ten un tempo de desfase e ás veces engánase. Non é tan fiel como unha frecha, que foron implementadas no Camiño francés hai máis ou menos 40 anos, antigamente non as había. O día que a Vía Mariana estea toda con frechas, haberá máis peregrinos.

-Necesita a Vía algo máis para medrar?

É preciso que alguén a divulgue, e a divulgación faise entre peregrinos. Non é o turismo en si o que trae peregrinos. A testemuña dun peregrino é máis apelativa ca un folleto turístico. Chegan 400.000 peregrinos rexistrados a Santiago cada ano. Son unha irmandade, manteñen os camiños sinalizados porque necesitan que o estean.

-Xa que o menciona, que opina da masificación producida en Santiago por causa do camiño?

Todas as persoas teñen dereito a facer o camiño como queren. Pero tanto para os locais como para os peregrinos, o espírito desapareceu. É case invebitable. As persoas quedan tan emanadas do espírito que o transmiten aos amigos, e todo o mundo quere facelo. Agardo que na Vía Mariana non aconteza esa masificación, pero que teña peregrinos .