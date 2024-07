Ponteareas acolle un recital de poesía contra a guerra en Palestina

Esta mañá, ás 11:30 horas, no marco da Feira do Libro de Ponteareas, a Vila do Corpus acollerá un recital de poesía de autores e autoras palestinas, organizado pola Asociación “O Condado con Palestina”.

Os textos destas autoras, entre as que se atopan voces fundamentais da literatura palestina como a de Nathalie Handal, Hanah Ashrawi, Naomi Shibab, Fadwa Tuqan, Heba Kamal Abu Nada, Muhammad Bitari, Suheir Hammad, Noor Hindi ou Rafeef Ziadah, abranguen diferentes xeracións, estilos e voces.

Os poemas serán recitados en castelán, galego e portugués por persoas vencelladas ao mundo da literatura e a cultura na nosa comunidade. As lectoras e lectores serán Isabel Blanco, Manrique Fernández, Samuel Merino, Roi Vidal, Laura R. Pasandín, Laura Porto, Ignacio García, Pili Ferreiro, Silvia Penas, e o grupo poético Versos de Area.

O recital estará acompañado pola música da violonchelista Alcira Borges Carreras, que interpretará a “III suite para violonchelo, Sarabande” de J.S. Bach e un fragmento da banda sonora do filme A lista de Schlinder.

Poderanse escoitar tamén algúns dos poemas de Mahmud Darwish recitados en árabe polo escritor e tradutor Moncho Iglesias.