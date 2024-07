A Piscina Municipal de Arbo estrea este mes a tempada de verán

A piscina municipal de Arbo comezou este mes a súa tempada estival, que se estenderá ata o 31 de agosto.

As piscinas de Arbo que foron inauguradas en 1996, están situadas no barrio de Chan, nunha zona estratéxica ao carón do pavillón polideportivo, campo de fútbol e área recreativa de Bouza de Miguel.

Son dúas piscinas, unha grande para adultos e unha pequena para a cativada, aseos e vestiarios. Un ano máis, tamén ofrece unha cantina que serve refrescos, xeados ou bocadillos, ademais dunha pista de baloncesto e unha gran zona de céspede onde se pode xogar, comer e beber.

O horario de apertura é de luns a venres de 15:00 horas a 21:00 horas pola tarde.

A entrada xeral ao recinto custa por día 1 euro para os nenos de entre 6 e 12 anos e 1,30 euros desde os 13 anos, tendo a posibilidade de comprar abonos para 15 baños cun desconto importante. Para os maiores de 65 anos, familia numerosa e carné xente nova, existe a bonificación do 50%.