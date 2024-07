O Rallye Sur do Condado percorre Salvaterra un ano máis

Un ano máis, coa chegada do verán os amantes do motor teñen unha cita obrigada: o xa tradicional Rallye Sur do Condado, que este ano celebra o seu 20 aniversario reunindo a máis de 100 pilotos para correr unha das probas máis emocionantes da tempada automobilística.

Esta fin de semana as estradas tínguense de neumáticos e de cheiro a gasolina, desatando a adrenalina de todos e todas os presentes. O evento, organizado pola Escudaría Surco, sitúa a Salvaterra de Miño como un dos referentes do mundo do motor en toda a comunidade galega.

Para poder disfrutar da proba coas máximas garantías, o Concello de Salvaterra fai unha chamada ao civismo, e lembra ás persoas que asistan a este evento deportivo que extremen as precaucións e sigan as instrucións da organización en todo momento.

A proba desenvólvese tamén nos concellos de Salceda, Ponteareas, Mos, Arbo, As Neves, Mondariz e Covelo.