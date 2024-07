O Plan Ghatiñ@s busca voluntarios xestores das súas colonias felinas

Mos dá un paso máis no seu programa municipal de xestión ética e integral das colonias felinas do municipio, ‘Ghatiñ@s Mos’, que forma parte do Plan CoidaMos da concellería de Medio Ambiente e vólcase na busca de voluntariado que actúe como xestor das 7 colonias mosenses existentes, que suman un total de 106 gatos rueiros rexistrados nun censo.

As voluntarias e voluntarios que se animen a colaborar entrarán a formar parte de plans de formación e sensibilización para poder realizar as tarefas propias de xestores de colonias, coma participar nos labores de coidado, desparasitación, alimentación, recollida e transporte para a esterilización, etc.

Establécese formación específica para os mesmos, así como a creación dun sistema de identificación das persoas voluntarias mediante un documento identificativo de xestor de colonias. A persoa voluntaria establécese como axente intermediador entre o Concello e os veciños, para resolución de conflitos que puideran xerar as colonias felinas, coa unidade coordinadora da que forma parte a concelleira responsable do proxecto de xestión de colonias.

O Concello de Mos tamén se adheriu xa hai uns meses, neste senso, ao CAAN da Deputación de Pontevedra (Centro de Recollida e Protección Animal da Armenteira) polo o que a administración local mosense conta con colaboración provincial para a esterilización de gatos comunitarios; sempre segundo o establecido na Lei de protección dos dereitos e do benestar dos animais. En total, Mos esterilizará 78 gatos rueiros a través do CAAN. As primeiras quendas de gatos xa se atopan esterilizadas.