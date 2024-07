O alcalde visita ás nenas e nenos do Campamento Urbano 2024

O Alcalde da Cañiza, Luis Piña, visitou aos nenos e nenas da primeira quenda do campamento urbano.

A axenda do campamento non para. Esta semana aproveitaron para realizar actividades recreativas no medio rural e fixeron unha primeira ruta de sendeirismo que se completará cunha segunda andaina prevista para os últimos días desta quenda ata o parque das Augas Férreas, zona na que desenvolverán unha actividade agrícola, aprendendo a cultivar plantas.

Ademais, os cativos e cativas fixeron tamén esta semana unha manualidade textil con camisetas xunto ao deseñador Cristoval Vidal que, acompañado de dous dos seus aprendices, ensinoulles a customizar prendas.

Tamén neste campamento se lle está a dar unha relevancia especial ao medio ambiente, adicando unha parte da xornada á construción de formas e obxectos con papel, cartón e materiais reciclados.

Con base no pavillón de deportes da Cañiza, os 120 nenos e nenas inscritos nas dúas quendas poderán disfrutar dunha variada programación de cara a fomentar a práctica de actividades físicas, deportivas e recreativas no medio natural. Os participantes están atendidos en todo momento por 7 monitores contratados e outros 3 en prácticas.