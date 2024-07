Nigrán homenaxea aos seus maiores co Día dos Avós

O Concello de Nigrán festexará un ano máis o Día dos Avós co xa tradicional almorzo popular e baile posterior o venres 26 de xullo no Restaurante Casas de Redondela. O evento é totalmente gratuíto e está dirixido a persoas empadroadas en Nigrán de máis de 65 anos, e as 200 prazas distribuíronse por rigorosa orde de inscrición.

A xornada comezará cunha sesión de fotos ás 12:00 horas ante o Concello de Nigrán para despois subir aos autobuses cara ao restaurante Casas, onde o menú consistirá en langostinos cocidos, vieiras, pescada á romana con ensalada, tenreira asada, sobremesa, café, agua e viño. A continuación celebrarase o baile e entregaránselle premios ao home e á muller máis veteranos. O obxectivo da Concellería de Maiores é que, como cada ano, os participantes vivan unha xornada festiva de confraternidade nun ambiente familiar e distendido.