Música e carne atraen a milleiros de persoas ás festas do churrasco

O Concello de Covelo celebrará as súas festas patronais e do churrasco o vindeiro 25 de xullo cunha programación na que non faltarán a música e a gastronomía. A XLIII Festa do Churrasco encherá o campo da feira de Covelo de milleiros de persoas que desexan desfrutar da carne á brasa pero tamén da boa compaña e do ambiente festivo.

O alcalde de Covelo, Pablo Castillo, e a concelleira de Cultura, Lourdes Enes convidan a toda a veciñanza a participar e informan que xa está aberto o prazo para mercar os tickets. Nesta edición o prezo do menú será de 6 euros e aquelas persoas que desexen mercalo anticipadamente poderán facelo realizando previamente o pago polo valor do número de menús que queiran mercar no número de conta que o concello habilitou para este fin. A continuación deberán achegar o xustificante de pago ás oficinas do Concello. O número de conta é o ES 75 2080 5420 5431 1010 0012. O prazo para o ingreso bancario e a tramitación no Concello permanecerá aberto ata o 19 de xullo.

A programación arrincará o vindeiro 20 de xullo ás 23:30 horas no Campo da Feira coa Festa da Xuventude. O mércores 24 de xullo ás 23:00 horas chegará a música de verbena ao centro urbano. O xoves 25 ás 12:00 abrirá a Mostra de Produtos de Covelo que se traslada ao Campo da Feira, ás 12:30 horas será a misa solemne seguida de procesión acompañada pola Banda de Música de Mondariz. No Campo da Feira actuarán charangas, ás 16:45 A Roda, e ás 18:30 Voces de Arrieiro, momento no que o Club Fútbol Veteranos de Covelo comezará a servir o chouripán.