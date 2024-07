A mocidade baionesa aprende competencias dixitais este verán

O Concello de Baiona, ofrece este verán varias propostas no ámbito das novas tecnoloxías dirixidas á mocidade da vila. As concellerías de Mocidade e Tecnoloxías, en colaboración coa Fundación Esplai, organizaron un campamento sobre competencias dixitais que se desenvolverá ata ao 22 de xullo no Centro Multiusos Ángel Bedriñana.

A formación, totalmente gratuíta, celébrase de luns a venres, con dous grupos diferenciados, un de competencias básicas destinado a mozos e mozas de 12 a 13 anos e outro de competencias avanzadas destinado a mozos e mozas de 14 a 17 anos. Enchéronse todas as prazas ofertadas e un total de 24 mozos están a aprender coñecementos sobre esta disciplina. Este campamento dixital imparte formación sobre conceptos básicos de ferramentas informáticas, uso seguro e responsable da internet, programación, robótica educativa, impresión 3D e realidade virtual.

“A través destas actividades búscase favorecer a adquisición de competencias dixitais e desenvolver habilidades como a creatividade, o pensamento crítico e o traballo en equipo a través de actividades lúdicas e participativas”, explican desde o consistorio.

Novo espazo xuvenil

Con este campamento de competencias dixitais o Concello dá o pistoletazo de saída ao seu novo Espazo Xuvenil no centro multiusos Ángel Bedriñana da localidade.

Trátase dun espazo vivo, onde terán cabida as diferentes iniciativas xuvenís que os mozos da vila desexen levar a cabo, creadas e realizadas por eles mesmos, así como outras actividades organizadas desde o Concello de Baiona. O obxectivo tamén é que este novo espazo sirva para tecer unha rede colaborativa que implique aos diferentes grupos de idade, levando a cabo actividades interxeracionais, onde a mocidade sexa o eixo central das actividades. Trátase de fomentar a participación xuvenil na vila, sendo os mozos e mozas os artífices das actividades de todo tipo que se leven a cabo, en diferentes ámbitos.

A concellería de Mocidade do Concello de Baiona, dirixida por Ruth Álvarez González, é a concellería encargada da xestión deste novo espazo, dende onde se anima á mocidade baionesa a que presenten as súas propostas de actividades. Para iso, poden contactar coa OMIX, no teléfono 986385921 ou en xuventude@baiona.gal