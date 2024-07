En marcha o servizo de autobús a praia América

Xa está en funcionamento a liña de autobús que conecta O Porriño (Avda. de Galicia) e Praia América (Rotonda de Rans). Como en anos anteriores a liña é de frecuencia diaria, incluíndo laborais e festivos. O horario de saída será ás 15 horas dende a parada de autobuses do Porriño e a volta ás 20:30 horas dende a rotonda de Rans, en Nigrán. A viaxe será directa pola autopista.

O custe do servizo é de 1,55 euros por viaxe, rebaixado a 0,45 euros para quen conte coa tarxeta metropolitana. Para as persoas maiores de 65 anos e as que dispoñan da Tarxeta Xente Nova, a viaxe é gratuíta.