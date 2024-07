Gondomar presenta o seu verán cun San Bieito por todo o alto

O Concello de Gondomar presentou a súa programación de verán para os meses de xullo e agosto, na que se inclúe música, festas populares e gastronómicas, danza, teatro, deportes, cine ao aire libre e outras moitas actividades, que se poden consultar na web do Concello. Desenvolveranse en distintos espazos, coa intención de levar a cultura e a festa a todos os recunchos de Gondomar.

Serán máis de 50 actividades as programadas ata o 31 de agosto, pensadas para o público familiar, con eventos tan tradicionais como as Festas de San Bieito, que este ano recupera a localización da Praza Paradela para a súa Misa Maior, pero onde tamén terán cabida propostas máis vangardistas e novidosas, como a gran festa Holi que o domingo 14 a partir das 19:00 horas será o seu remate final, onde a cor, a música, e as ganas de troula serán as protagonistas. Non é necesaria inscrición e a participación é gratuita. O mesmo día terá tamén lugar o Entroido de verán. Esta noite haberá unha grande verbena na Alameda de San Bieito.

O alcalde Paco Ferreira sinalou que se trata “dunha programación moi extensa e variada, con espectáculos e actividades pensadas para todo tipo de público, que estamos seguros que serán un éxito”. O rexedor local aproveitou para “animar a toda cidadanía de Gondomar a participar e para convidar a quen nos queira visitar aproveitando estes meses de verán, que ademáis da música, da cultura do deporte ou da festa, gocen da nosa gastronomía, das nosas paisaxes e sobre todo da nosa hospitalidade”.