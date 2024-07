Galos e castrexos toman as rúas do Porriño unha Porrigalia máis

Esta semana presentouse a VIII edición de Porrigalia, a festa dos Xogos Olímpicos do Porriño na que participan castrexos, galos, exipcios, romanos e gregos. O alcalde, Alejandro Lorenzo, acompañado polo concelleiro de Cultura, Bienvenido Estévez, a maratoniana Ana Pérez, e representantes do tecido comercial do Porriño, deron a coñecer a programación de Porrigalia, que comezou onte e rematará mañá.

Alejandro Lorenzo e Ana Pérez aproveitaron para animar a toda a cativada e aos adultos a “participar nestas festas tan divertidas, con programación para todos os públicos, e pensadas para disfrutar coa familia e as amizades”, declara Ana. “Unhas festas que contan co apoio de moitas asociacións, ANPAS, hostaleiros, comerciantes… E de todos os veciños e veciñas do Porriño, que a fan posible”, engade o rexedor.

Onte tomaron as rúas da vila 9 comparsas representando as civilizacións dos galos, castrexos, romanos, exipcios e gregos, que disputarán os xogos da Porrigalia. Máis de 150 participantes que acompañarán á corredora Ana Pérez e Claudio Giráldez, adestrador do Celta de Vigo, porteadores da chama olímpica desta edición. Giráldez, ademais, será o encargado de dar o pregón.

Concertos de A Roda, Lucía Pérez ou A Gramola Gominola, súmanse á programación musical.

A música é parte fundamental da Porrigalia, e ademais das charangas nas rúas que quentan o ambiente durante os tres días de festa, este ano a veciñanza do Porriño poderá disfrutar da música en vivo de varios grupos musicais.

Lucía Pérez actuou onte ao rematar o pregón e o acendido da chama olímpica. La Patrulla dará un concerto hoxe, despois do “secuestro” do alcalde. Tamén hoxe, ás 21:30 A Gramola Gominola tocará na mesma praza. E o domingo actuarán os Gin Toni’s ás 13:00, Picadiscos MariFaltri ás 19:00 e A Roda ás 20:00 h.

Durante toda fin de semana haberá actuacións de DJ’s nas distintas prazas da vila. Figuras como DJ Donper, DJ Brokkt, DJ Keva, DJ Rulo, DJ Mus ou DJ Juan de Marco, amenizan os seráns desta fin de semana.

As probas olímpicas para grandes e pequenos, os xogos populares, espectáculos infantís, teatro, a tradicional queimada do Rei Panoramix, e o espectáculo “Lume” de Troula, completarán a programación deste ano. Esperamos que o alcalde volva recuperar o mando antes de que acaben as festas.

Toda a programación desta edición da Porrigalia está dispoñible na páxina web porrigalia.org.