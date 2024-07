Os espectáculos únicos, marca persoal do IKFEM Tui-Valença

O novo desafío do IKFEM Festival Tui-Valença é converter os case 400 metros da ponte que une Portugal e España nunha pasarela cultural de ida e volta para gozar cos cinco sentidos. É a primeira vez que a ponte serve como espazo expositor tanto para produtos de excelencia gastronómica como enóloxica. Entre as 12.30 horas e as 22.30 horas do día 20 o tráfico de vehículos estará cortado para que o público poida visitar os 30 postos de gastronomía e artesanía, escollidos pola súa singularidade, orixinalidade e calidade nas súas propostas.

O 20 de xullo tamén será o día para coñecer os proxectos seleccionados para a Mostra Creativa que terá lugar na ponte. O obxectivo desta mostra é a promoción do talento e emprendemento galego e portugués. Darase prioridade ás propostas dos creadores do territorio da Eurocidade Tui-Valença. O mellor proxecto que participe nesta convocatoria será recoñecido pola AECT Galicia-Norte de Portugal. IKFEM Festival Tui-Valença, AIE (a entidade española de Xestión dos Artistas Intérpretes ou Executantes da Música) e a asociación portuguesa D’Orfeu uníronse para crear o primeiro escenario musical en vivo do novo talento musical de España e Portugal. Actuarán 6 propostas artísticas, 3 españolas e 3 portuguesas, de variados estilos musicais como pop, flamenco, electrónica, indie, jazz e bossa nova. Magalí Datzira, é unha das artistas que o público poderá descubrir na ponte. Datzira é unha contrabaixista, cantante e compositora barcelonesa. Con longa experiencia nos escenarios, defende unha proposta con selo persoal que se basea no jazz pero bebe de influencias varias. O segundo representante que achega España é o aragonés Javier Idoipe, un artista que manexa varios instrumentos como o acordeón, o piano ou a guitarra. Proba dos seus xenes máis diversos e multiculturais, IKFEM ofrecerá na ponte o terceiro concerto da man dun guitarrista flamenco, Marcos de Silvia e a súa guitarra flamenca acompañada por varios paus de baile e cante.

Os artistas portugueses que participarán neste primeiro encontro en directo son Sara Cruz, cantautora e compositora gañadora do concurso New Talent en 2019 cun estilo de folk-pop; Anna Setton, unha cantautora e compositora residente en Lisboa, cuxa súa música combina o jazz e a bossa nova; e María Café, que traen un concerto de pop.