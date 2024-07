A enerxía renovable do cinema volve a Nigrán por terceiro ano

Cinema a Pedal, un festival que combina cinema, deporte e medio ambiente, está a celebrar a súa terceira edición en Nigrán esta fin de semana. A bicicleta, eixo vertebrador deste novidoso certame, é protagonista tanto da programación como do funcionamento do equipo de proxección, que se alimenta do pedaleo do público nunha plataforma xeradora de enerxía composta por 10 bicicletas.

A programación deste ano inclúe unha variedade de actividades de ocio e entretemento mentres se acumula enerxía. Onte iniciáronse as proxeccións coa curtametraxe As Solistas, unha animación francesa sobre a liberdade, seguida do clásico As bicicletas son para o verán, de Jaime Chávarri, unha adaptación da obra de Fernando Fernán-Gómez.

A segunda xornada comeza hoxe cunha sesión vermú ás 12 horas na Biblioteca Pública de Nigrán coa presentación do libro As bicicletas si son para Galicia, de Catro Ventos Editora, que aborda o uso da bicicleta desde perspectivas ecolóxicas, sustentables e feministas. A presentación contará coa participación de Daniel Díaz, experto en mobilidade, e Isidro Dozo, membro de Catro Ventos Editora, acompañados dun petisco e un viño de Paco&Lola.

Ás 17 horas, as actividades retomaranse no Esteiro da Foz cunha sesión de ioga para todos os públicos. Ás 18 h, comezará o obradoiro Paper Cinético. Do papel ao cinema, un xeito de achegar o cinema primixenio ao público máis miúdo, que construirá coas súas propias mans un zoótropo xigante. Ás 19:15 horas, Alba Villanueva e Fabián Freiría, de Aventura Plástica, presentarán o seu proxecto de sensibilización medioambiental especializado en residuos plásticos. O agradable son indie-pop do grupo El último ciclista tomará o relevo ás 20 horas, e dará paso ás proxeccións do sábado: a curta The cycling wind, da veterana directora Nazanin Sobhan, unha fermosa e artística animación iraniana; e a longametraxe alemá Barbara, de Christian Petzold, gañadora do Oso de Prata na Berlinale 2012. O filme céntrase nunha médica recén chegada a un hospital da RDA. Cun dominio admirable da narrativa clásica, Petzold constrúe un relato que sempre fai partícipe ao público dos cambios da súa protagonista.

O festival pechará mañá cunha proxección para o público infantil ás 18 horas no Auditorio do Concello de Nigrán: Tía Hilda, unha longametraxe francesa que combina humor, aventura e unha fonda mensaxe sobre a importancia de preservar a biodiversidade.

Hoxe tralas as proxeccións, haberá un sorteo con agasallos proporcionados por establecementos locais. A entrada a todas as actividades é libre e gratuíta ata completar a cabida. Cinema a Pedal é un festival propiciado polo Concello de Nigrán e conta co apoio do programa Culturea da Deputación de Pontevedra.