A EFA A Cancela viaxa ao CombiGuru Challenge

Hugo González, estudante do Ciclo Medio de Panadaría, repostaría e confitaría na Efa A Cancela, comezará en setembro o seu segundo curso. Neste seu primeiro ano resultou seleccionado para participar no prestixioso concurso CombiGuru Challenge, organizado pola empresa de fornos UNOX e que se celebrou en Italia.

Para acceder a este concurso, que só selecciona un estudante de cada escola que estea a cursar o 1º curso do Ciclo Medio de Panadaría ou Repostaría, Hugo tivo que superar unha serie de de cuestionarios e probas a través da aplicación móbil do concurso. Durante unha semana, respondeu correctamente un cuestionario ao día, logrando así o seu pase ao desafío.

CombiGuru Challenge

A organización do prestixioso concurso, que corre con todos os gastos dos participantes, levou a Italia a Hugo e á súa mestra, aloxounos nun hotel de catro estrelas e permitiulles coñecer o mellor da gastronomía italiana, convidándoos a comer en restaurantes galardoados con estrelas Michelin.

Ademais, mentres os futuros chefs (procedentes de centros de FP de toda Europa) facían unha ruta por Venecia, Murano e outros recunchos encantadores de Italia, os seus profesores e profesoras asistían en Verona a unha formación para docentes ofrecida pola organización do certame.

Hugo non logrou obter o primeiro premio do grupo no que concursaba, pero fontes da súa escola afirman que o maior premio é poder chegar a participar nun concurso dese nivel, sen ningún custo económico para o estudante participante ou para a súa escola. Alí puido entrar en contacto con rapaces e rapazas que estudan o mesmo ca el noutros países, sendo unha experiencia comparable a unha beca Erasmus, e coñecer de preto a rica tradición gastronómica italiana.

Ademais de coñecer a outros estudantes, este concurso permite tender pontes entre mundos que habitualmente non están conectados, pois o estudantado de escolas máis modestas e con menos recursos poden intercambiar pareceres, técnicas e traballo con estudantado e profesorado de escolas do máis alto nivel de toda a U.E..

EFA A Cancela

A Efa A Cancela, que vén de celebrar o seu 50 aniversario, é o centro de referencia no Condado e a Paradanta para a formación en Repostaría, Confitaría e Panadaría. Fechou o pasado 4 de xullo o seu prazo de matrícula para o curso 2024-2025.

O Ciclo que Hugo González cursa caracterízase por ter unha alta taxa de empregabilidade, e pola súa metodoloxía empresa-aula que facilita a asimilación dos contidos teóricos.

Desta vez non foi posible, pero o futuro reposteiro Hugo González puxo sen dúbida a primeira pedra para que un alumno ou alumna da EFA gañe pronto o CombiGuru.