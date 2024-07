Camilo Cancela saca a ESO nun mes, aos 53, na UNED de Porriño

En apenas 30 días, Camilo Cancela, aos seus 53 anos e traballando dende os 16, preparou a ESO nas instalacións da UNED no Porriño.

Camilo é un traballador acérrimo, que percorre Europa en viaxes de traballo, pero aínda así vía que non podía avanzar, que necesitaba a ESO para moitas ofertas laborais ou incluso formacións nas que se require esta titulación. Camilo ten unha FP Básica en Electrónica e Telecomunicacións que, nada máis rematar, fíxolle atopar traballo e non continuar formándose. Agora, coincidindo que tiña 30 días dispoñibles xusto 5 semanas antes do exame, inscribiuse no curso “para tomar contacto e ver como sería sacalo”. Camilo confesa que “había materias que me costaban máis, como matemáticas ou física, pero pensaba que, se superaba a parte científica, o resto sacábao”. E así foi. Practicou facendo exames de anos anteriores que atopou en internet, porque “hai preguntas trampa”.

Mar Pumarega Cereijo, profesora do ámbito científico-tecnolóxico da ESO na UNED, viu desde o primeiro intre a capacidade de Camilo e o seu esforzo. Así que o apoiou xunto cos outros alumnos. Ademais das vías habituais de comunicación, Mar formou un grupo de WhatsApp onde enviaba contido, exercicios, e resolvía dúbidas. Mar recoñece que “non é fácil aprobar a ESO por libre. Esforzámonos por ambas partes e ao final obtivemos o froito”. “Eu”, prosegue, “animo aos meus alumnos a que non se queden aí, que sigan formándose facendo ciclos medios e superiores”. E esa é precisamente a intención de Camilo. Agora está nunha “inercia positiva que hai que aproveitar. Non vou deixar parar esta roda, vou seguir estudando! A tope!”

Ambos os dous, Camilo e Mar, coinciden en que isto é froito dun traballo en equipo. É preciso que o teu círculo cercano te comprenda e apoie. “O que non podes pretender é que sen esforzo haxa resultado”. O alcalde, Alejandro Lorenzo, e o director da UNED de Pontevedra, Víctor M. González, acompañados polos profesores que deron clase a Camilo, recibírono para entregarlle un obsequio do Concello en recoñecemento “ao seu esforzo e capacidade de superación”. O rexedor animouno a “non deixar que esa inercia positiva da que fala pare nunca, e siga marcándose metas e cruzandoas con éxito”.