BaiVerán 2024 poboa Baiona con máis de 150 actividades

O Concello de Baiona deseñou un programa de actividades para todos os públicos, para todas as idades da familia, que encherá a vila de vida durante 4 meses.

O “Baiverán 2024” inclúe máis de cento cincuenta actividades: concertos e actuacións musicais, monólogos, contacontos, espectáculos familiares, ciclos de conferencias, charlas, veladas musicais e literarias, festas populares, festivais de música, exposicións, visitas guiadas e actividades populares realizadas polos distintos colectivos e asociacións baionesas e tamén do Val Miñor.

“O noso obxectivo principal é brindar á veciñanza, ás persoas visitantes, e aos turistas, a oportunidade de gozar dun verán excepcional nun lugar que se distingue pola súa excelencia turística na Rías Baixas. Queremos que todas as persoas visitantes se mergullen na rica cultura e tradicións do noso municipio e, para logralo, preparamos un programa diverso. O Baiverán presenta unha ampla gama de actividades culturais para todos os gustos e nutrimos dita programación co noso talento e artistas locais. Tamén pretendemos que esta oferta complementaria teña un importante impacto económico tanto para a hostalería como para o comercio local”, destacou o alcalde de Baiona.

Todo iso posible grazas á colaboración de asociacións como ACEBA, de asociacións culturais e folclóricas da vila, e institucións públicas que patrocinan a través do Plan +Provincias 2024, + Música a cargo ambos os programas da Deputación Provincial de Pontevedra, o programa Cultura no Camiño-AGADIC da Xunta de Galicia en Concellos polo que discorre o roteiro Xacobeo.

Hoxe continúan as visitas guiadas “Seguindo os pasos de Drake”. Mañá ás 22:30 Pablo Alonso dará un concerto na Praza do Concello, e a semana vindeira celebraranse as Festas do Carme con multitude de actividades que se poden consultar na web do Concello, en https://www.baiona.gal/avisos-importantes-es/programa-baiveran-2024/