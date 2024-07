As piscinas de Salvaterra amplían tempada

As piscinas municipais de Salvaterra de Miño abriron as súas portas ó público o pasado 21 de xuño e dende entón contaron coa visita de máis de mil usuarios e usuarias.

O Concello apostou este ano novamente pola ampliación do período de apertura. Deste xeito, as instalacións permanecerán abertas un mes máis, ampliando a tempada estival. Continuarán en funcionamento ata o vindeiro 15 de setembro para que todo o que queira, maiores e pequenos e pequenas, poida desfrutar nas tardes do verán.

Horarios

O horario de apertura ao público das piscinas municipais é de martes a venres de 15:00 horas a 21:00 horas. Durante a fin de semana, sábados e domingos, as piscinas abrirán dende as 14:30 horas ata as 21:00 horas. Os luns permanecerán pechadas para o mantemento das mesmas.

Clases de natación

Ademais o pasado día 2 de xullo deron comezo as clases de natación en horario de mañá que se prolongarán ata finais de xullo, e no mes de agosto comezará outro grupo novo. A natación é un deporte completo que mellora a saúde xeral, non só física senón que tamén actúa sobre a función cognitiva e a memoria. Ademais é unha habilidade que pode salvar a vida das persoas ao reducir substancialmente o risco de afogamento.

Aluguer de bicicletas

Na contorna das piscinas o Concello conta cun servizo de aluguer de bicicletas que está dispoñible de venres a domingo e festivos en horario de 09:00 a 13:00 horas e de 19:00 a 22:00 horas, na entrada do Parque da Canuda para a época estival.