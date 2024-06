Os días 20 e 21 de xullo a rapazada de Redondela poderá participar nunha fin de semana repleta de actividades e obradoiros, con durmida incluída, co programa RedondelArte. Actividades plásticas, talleres de música, construción de instrumentos, deportes urbanos ou danza son algunhas das propostas para unha completa fin de semana. A concelleira de Infancia, Pilar Martínez, explica que se trata dunha nova iniciativa “na que xuntamos todas as disciplinas artísticas que se imparten en Redondela para que nenos, nenas e mocidade poidan coñecelas e probar distintas actividades durante toda a fin de semana”. A actividade está dirixidas para rapazada desde os 6 ata os 18 anos.

Redondela ofrece unha inmersión artística á rapazada de 6 a 18 anos / D. P.

As xornadas artísticas RedondelArte comezarán o sábado día 20 ás 09.30 horas no pavillón da Marisma, con actividades ao longo de todo o día en diferentes emprazamentos. Na velada do sábado haberá unha exhibición de deportes urbanos no skate park e participarán na elaboración dun mural. Os participantes pasarán a noite no pavillón e o domingo realizarán diferentes obradoiros, para rematar co fin de festa na Praza da Casa da Torre.

As actividades serán impartidas polas escolas Ao Teu Ritmo, Mimarte Taller Creativo e a escola de danza CDPI.

A proposta de RedondelArte, subvencionada polo Concello, ten un copago de 45 euros por participante, 40 no caso do segundo irmán. O prezo inclúe todas as actividades da fin de semana, materiais, monitores cualificados, durmida e pensión completa.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 10 xullo a través do número de teléfono 986 400 300, enviando un email a concello@redondela.gal. As prazas son limitadas e cubriranse por orde de solicitude. Para máis información, as persoas interesadas poden escribir un correo electrónico ao enderezo redondelarte2024gmail.com