O Rosal instala dous minipuntos limpos

O Concello dá un novo paso para facer do Rosal un municipio máis verde e sostible coa instalación de dous minipuntos limpos que facilitan á veciñanza a recollida selectiva de residuos especiais.

Estes pequenos puntos de recollida están xa situados na Praza do Calvario e no parque de Pías e permiten recoller residuos de pequeno tamaño que non poden ser depositados nos colectores convencionais, como CDs e DVDs, material escolar, pequenos aparellos eléctricos e electrónicos, cápsulas de café, pilas e acumuladores, cartuchos de impresora e lámpadas de baixo consumo.

Coa posta en marcha desta iniciativa foméntase a proximidade das instalacións de residuos especiais á veciñanza, achegando o punto de recollida o máis próximo posible aos fogares rosaleiros, eliminando a barreira que en moitas ocasións supón a distancia aos puntos de reciclaxe.

Deste xeito, mellorarase a xestión de residuos de pequeno tamaño de orixe domiciliario altamente contaminantes que habitualmente non son xestionados de forma axeitada, incrementando a reciclaxe, reducindo o volume de residuos a tratar no vertedoiro, impulsando o consumo responsable e a economía circular, fomentando a concienciación cidadá e contribuíndo a mitigar o cambio climático a través da correcta xestión de residuos.