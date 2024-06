Máis de 600 curtas de 32 países compiten no Rosal

Butacas e flocos de millo listos para celebrar a IV Mostra de Cinema do Rosal, un festival organizado pola asociación Ghorghalado coa colaboración co Concello que busca achegar unha oferta cinematográfica difícil de atopar nos circuítos habituais. Este ano a mostra celebrarase do 7 ao 11 de agosto nos xardíns da casa rural Abadía de Eiras con proxeccións como sempre de balde e moitas novidades.

Nesta edición o festival estrea os seus premios ás mellores curtametraxes en cada unha das modalidades a concurso, incluíndo un premio do público á mellor curta. Así, as pezas participantes poderán competir por acadar a dotación económica e a figura Ghorghalado do premio do xurado á mellor curtametraxe, do público á mellor curta, do xurado ao mellor guión, do xurado á mellor actuación feminina ou masculina e do xurado á mellor fotografía.

Estes premios nacen con gran éxito de participación, xa que conta coa inscrición de máis de 600 curtas de 32 países. Así, ademais de pezas de Galicia e do resto de España tamén se recibiron curtas de Brasil, Irán, Corea do Sur, os Estados Unidos, Francia, China, Arxentina ou Finlandia.

as proxeccións serán ao aire libre, polo que comezarán despois do solpor e acabarán preto da media noite. A festa arrancará o mércores 7 de agosto pero durante o mes de xullo haberá proxeccións de curtas fóra de concurso en diferentes localidades da contorna e actividades complementarias como exposicións. Ademais, a Mostra de Cine do Rosal comezará e rematará con actuacións musicais.